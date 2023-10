Mutter (53) heiratet Adoptivsohn (22): Sie lernte ihn kennen, als er 13 Jahre alt war!

Kaum zu glauben: Aisylu (53) und ihr Adoptivsohn Daniel (22) haben geheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/chizhevskiy.deni

Wie die Daily Mail berichtet, heirateten die beiden erst vergangene Woche und feierten ihre Hochzeit im kleinen Kreis in einem Restaurant in der russischen Stadt Kasan.

Doch ihre Zuneigung zueinander entwickelte sich laut der 53-Jährigen bereits vor einigen Jahren: "Unsere Beziehung ist perfekt. Wir können nicht ohne den anderen leben. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge", schwärmte Aisylu von ihrem Adoptivsohn, der jetzt auch ihr Ehemann ist.

Den Behörden allerdings gefällt das ganz und gar nicht. Laut dem Bericht sei das Jugendamt unmittelbar danach aktiv geworden und habe Aisylus fünf andere Adoptiv-Kinder, einen Jungen und vier Mädchen, in Obhut genommen. Sie sollen in Heimen untergebracht oder an ihre biologischen Verwandten zurückgegeben worden sein.

Für die Russin absolut unverständlich. Sie will, dass ihre Kinder zurückkommen, damit die ganze Familie nach Moskau fliehen kann. Aisylu glaubt, in der russischen Hauptstadt können sie und ihre Familie sich "freier entfalten".