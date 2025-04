Mutter bekommt Anruf von Grundschule: Als sie hört, was Tochter erzählt hat, trifft sie der Schlag

Natürlich hatte sich Everlys Lehrerin deshalb vertrauensvoll an sie gewandt. In einem Interview mit Newsweek erklärte die Texanerin diese Woche: "Als ich hörte, dass sie eine Geschichte darüber schreibt, wie ich sie mit 14 bekommen habe, habe ich, ich schwöre es, alle Emotionen noch einmal durchlebt."

Lambert, die inzwischen zwei Kinder hat, erfuhr von der Lehrerin, dass ihre Tochter an einer Geschichte über Teenagerschwangerschaften arbeitete. Der erste Satz darin bezog sich direkt auf sie: "Maddie wurde mit 13 schwanger und bekam mit 14 ein Baby ." Genau so war es gewesen.

Everly (7) arbeitet derzeit an der Geschichte ihrer Teenager-Mum. © TikTok/Screenshot/madslamby

Isaac hatte nämlich bereits mit der damals Dreizehnjährigen Schluss gemacht, bevor sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Auch das sollte in Everlys Geschichte so erzählt werden.

Zum Glück ist die Lehrerin des Mädchens mit Lamberts Familie befreundet. Sie versuchte deshalb zusammen mit der jungen Mutter einen Weg zu finden, die Geschichte altersgerechter umzusetzen.

"Sie fragte, ob es für mich in Ordnung wäre, wenn sie Everly bitten würde, es in 'Ihre Mama und ihr Papa beschlossen, Freunde zu bleiben' zu ändern. Ich bin so dankbar dafür, wie ihre Lehrerin ihre und meine Geschichte respektiert", sagte die einstige Teenager-Mutter gegenüber dem US-Magazin.

Zuvor hatte sie sich in einem TikTok-Video zu dem Vorfall geäußert - und dazu, wie junge Schüler damit umgehen könnten. "Sie verstehen nicht wirklich, was ein Teenager ist, geschweige denn eine Teenager-Mutter. Also, an alle Eltern von Erstklässlern, die nach Hause kommen und fragen: 'Was ist eine Teenager-Mutter?' Es tut mir so leid", so Lambert.

Letzten Endes wird sie die Geschichte nun durchstehen müssen. Aber immerhin: Ihr TikTok-Video hat inzwischen mehr als zwei Millionen Klicks und viel positiven Zuspruch erhalten. Es besteht also die Hoffnung, dass auch dieser Sturm vorüberzieht.