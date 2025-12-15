Frau überrascht Freund mit Geschenk in Kuchen: Der Inhalt lässt alle sprachlos zurück
Northampton (Vereinigtes Königreich) - Im Internet ist es ein beliebter Trend, seine Zuschauer dabei sein zu lassen, wenn man seine Liebsten mit einem Geschenk überrascht. Creatorinnen werden dabei immer kreativer, um sich die Klickzahlen zu sichern. Bei TikTokerin Radhica Isac denkt man zunächst, dass sie beim Geschenk für ihren Freund lediglich bei der ausgefallenen Verpackung bleibt - doch das ist noch nicht alles ... leider!
Die junge Frau aus Northampton nahm ihre Follower zu den Vorbereitungen für den 30. Geburtstag ihres Partners mit. In ihrem TikTok-Video erklärt die Britin, dass sie sich für den großen Tag ihres Lieblings diesmal einen kleinen Spaß ausgedacht hat.
Radhica verrät aufgeregt kichernd, dass sie ihn zunächst mit einem recht unscheinbaren Geschenk - einem gestreiften Calvin-Klein-Hemd - abspeisen will, ehe sie ihm die eigentliche Überraschung versteckt in einer Torte überreicht.
"Das ist etwas, was er sich schon sehr lange gewünscht hat, sogar bevor wir uns kannten", meint die TikTokerin aufgedreht und ergänzt: "Ich bin so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe."
Zu diesem Zeitpunkt dürfte eigentlich so gut wie niemand erahnen können, was sich im Kuchen befindet. So viel sei vorab gesagt: Es wird die meisten sprachlos machen. Aber zunächst zurück zum Video.
Im Clip filmt sich die junge Creatorin dabei, wie sie das Markenhemd an ihren Freund aushändigt. Dieser freut sich zwar, wird aber von seiner Partnerin sofort mitleidig gefragt, ob er mehr erwartet hätte.
Frau versteckt "Auschwitz"-Botschaft in Geburtstagstorte
Anschließend wird ihm die Torte vorgesetzt, mit dem Hinweis, dass sich darin etwas für ihn verstecken würde. Nachdem er einen Teil der Nascherei aufklappt, kommt der Schriftzug "Wir fahren nach Auschwitz" zum Vorschein.
Ja, richtig gelesen. Der Brite bekam zu seinem runden Geburtstag einen Ausflug in das größte Konzentrationslager des Zweiten Weltkrieges im heutige Südwesten Polens.
Dass dieser Ort sicherlich eine Reise wert ist, um mehr über den Holocaust zu erfahren, ist völlig klar. Dass dieser Ausflug allerdings eine ernste Sache ist und in diesem aufgedrehten, lustigen TikTok-Video völlig fehlplatziert wirkt, beweisen die vielen wütenden Kommentare.
"Aber hättest du nicht einfach 'Wir fahren nach Polen!' auf die Torte schreiben können?", fragt ein Zuschauer verständnislos. Ein anderer schreibt sarkastisch: "Das war für die Leute damals schon eine Überraschung."
"Ihn in ein gestreiftes Hemd zu stecken und nach Auschwitz zu schicken, lol …", versucht ein User seine Fassungslosigkeit in die witzige Richtung zu drängen.
Bisher äußerte sich Radhica noch nicht zu dem riesigen Shitstorm, der durch ihren Clip losbrach. Sie freut sich wahrscheinlich eher über die über 8 Millionen Klicks und die Aufmerksamkeit für ihr Profil.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/radhica.isac