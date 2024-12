Mutter bittet Tochter, aufzuräumen: Als sie nachschaut, verschlägt es ihr die Sprache

Toronto (Kanada) - Sie ist erst drei Jahre alt. Das hindert Ivy jedoch nicht daran, ihre Mutter Amber Henry (29) gehörig aus dem Konzept zu bringen. Vergangenen Monat meldete sich die alleinerziehende Mutter aus Toronto, Kanada, mit einem TikTok-Video, in dem sie um Fassung ringt. "Ich bin ehrlich gesagt den Tränen nahe", gibt Amber in dem Clip zu.

Amber Henry (29) ist hellauf begeistert von ihrer Tochter Ivy (3). © Bildmontage: TikTok/Screenshots/amberhenryy

Die Mutter hatte Ivy zuvor gebeten, ihre Spielsachen aufzuräumen. Bei einem Kontrollblick verschlug es ihr dann die Sprache. Denn die Dreijährige hatte alles nahezu perfekt erledigt.

"Ich war schockiert", sagte Amber diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek. "Die Liebe zum Detail hat mich so beeindruckt und sie war so aufmerksam dabei, wie sie alles aufgeräumt hat", fügte sie hinzu.

Dabei hatte ihre Mutter eigentlich gar nichts von der Kleinen erwartet - wegen des jungen Alters.

"Mein Herz tut so weh, denn wie konnte ich nur das süßeste Kind der Welt erschaffen?", fragt die Kanadierin gerührt in ihrem Video.

Doch so ganz von ungefähr kam all das nicht.