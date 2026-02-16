Mutter fragt Tochter (6), wen sie später heiraten will und bekommt verblüffende Antwort
Birmingham - Eine Mutter aus Großbritannien wollte etwas über die Zukunft ihrer Tochter (6) erfahren. Die Antwort des Mädchens ließ alle fassungslos zurück.
Mutter Abbie hatte wohl vieles erwartet, aber nicht das, was ihre Tochter Ruby Penelope auf die Frage entgegnete, welchen Partner sie sich zukünftig für sich vorstellen könne.
Während andere Kinder in ihrem Alter wohl Äußerlichkeiten beschrieben hätten oder die Entscheidung vielleicht auf eine fiktive Figur aus einem Märchen oder Film gefallen wäre, hat die Sechsjährige bereits eine ganz konkrete Vorstellung.
"Mit wem möchtest du dann zusammen sein, wenn du groß bist?", wollte ihre Mutter laut einem TikTok-Video von Ruby wissen. Die Antwort der Kleinen: "Mit einem Gangster."
Ihr Mutter war auf diese Zukunftsvision nicht wirklich vorbereitet und erklärt besorgt: "Das ist nicht gut." Doch Ruby lässt sich nicht von ihrem Plan abbringen: "Es ist mein Leben, meine Entscheidung", entgegnet das Mädchen trocken.
Kesses Mädchen begeistert das Netz
Auf TikTok meint Abby dann scherzhaft, dass sie ja eine "Ruby Kray großziehen" würde und spielt damit auf die berüchtigten Brüder Ronnie und Reggie Kray aus London an. Die Zwillinge beherrschten in den 1950er und 1960er Jahren die organisierte Kriminalität im Londoner East End.
Das Video der Britin wurde auf der Plattform bereits über 351.000 Mal angesehen - und die kleine Ruby für ihre kesse Art gefeiert. "Mein Leben, meine Entscheidung‘, du hast so recht, Queen, hol dir deinen Gangster!", scherzt eine begeisterte Zuschauerin.
Andere sendeten Rubys Mama virtuell schon "Gebete für die Teenagerzeit" des selbstsicheren Mädchens.
Vielleicht dreht sich in den nächsten Jahren ihr Vorhaben noch ... und sie wird selbst zur Gangsterin, die eigentlich gar keinen Partner vor ihre Pläne benötigt! Genug Selbstbewusstsein hat sie ja schon.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/app97xxx