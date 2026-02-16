Mutter fragt Tochter (6), wen sie später heiraten will und bekommt verblüffende Antwort

Birmingham - Eine Mutter aus Großbritannien wollte etwas über die Zukunft ihrer Tochter (6) erfahren. Die Antwort des Mädchens ließ alle fassungslos zurück.

Die kleine Ruby (6) wusste sofort eine Antwort auf die Frage, wie sie sich ihren späteren Partner erträumt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/app97xxx

Mutter Abbie hatte wohl vieles erwartet, aber nicht das, was ihre Tochter Ruby Penelope auf die Frage entgegnete, welchen Partner sie sich zukünftig für sich vorstellen könne.

Während andere Kinder in ihrem Alter wohl Äußerlichkeiten beschrieben hätten oder die Entscheidung vielleicht auf eine fiktive Figur aus einem Märchen oder Film gefallen wäre, hat die Sechsjährige bereits eine ganz konkrete Vorstellung.

"Mit wem möchtest du dann zusammen sein, wenn du groß bist?", wollte ihre Mutter laut einem TikTok-Video von Ruby wissen. Die Antwort der Kleinen: "Mit einem Gangster."

Ihr Mutter war auf diese Zukunftsvision nicht wirklich vorbereitet und erklärt besorgt: "Das ist nicht gut." Doch Ruby lässt sich nicht von ihrem Plan abbringen: "Es ist mein Leben, meine Entscheidung", entgegnet das Mädchen trocken.