Pärchen kauft gebrauchte Couch: Dann hört es plötzlich Geräusche aus dem Inneren

Atlanta (USA) - Die Freude über ihre neue Couch schlug für ein Paar aus den USA schnell in Verwirrung um, als es aus dem Inneren des Möbelstücks plötzlich seltsame Geräusche vernahm.

Nach dem Kauf einer gebrauchten Couch vernahmen die neuen Besitzer ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Inneren des Möbelstücks. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/mrs_samanthahardin

John Hardin hatte das Sofa kürzlich einem Arbeitskollegen abgekauft, der es selbst erst vor einiger Zeit erworben hatte. Da es nicht in seine Wohnung passte, wollte er es nun wieder loswerden.

Als der US-Amerikaner mit seiner Partnerin ein paar Stunden später ihren wohlverdienten Feierabend auf dem neuen Möbelstück genießen wollte, bemerkte seine Frau Samantha plötzlich ein Geräusch. "Ich sagte etwas zu meinem Mann, aber es war so leise, dass er es immer überhörte." Zuvor war ihr laut Newsweek bereits aufgefallen, dass ihre Hunde "unglaublich interessiert" an der Couch gewesen waren.

Samantha dachte allerdings, dass es am noch vorhandenen Katzengeruch läge, der von der Samtpfote des Vorbesitzers stammte.

Zwei Stunden lang trat das Geräusch immer wieder auf, bis die Anwohnerin schließlich genug hatte und einen Teil der Couch hochhob, um nachzusehen. Dabei hörte sie ein merkwürdiges Rumpeln.