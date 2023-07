29.07.2023 19:22 1.279 Mutter geht Zettel am Kühlschrank durch: Kurz darauf hat ihre Familie ein neues Leben

Was man nicht alles am Kühlschrank findet... Einer Mutter aus Sydney fiel ein Wochen alter Lottoschein in die Hände - Wert: 2 Millionen Australische Dollar.

Von Holger Köhler-Kaeß

Sydney (Australien) - Diesen Check hätte sie ruhig etwas früher machen können. Eine Mutter aus Sydney ist in dieser Woche endlich mal wieder die vielen Zettel durchgegangen, die an ihrem Kühlschrank hingen. Neben allerlei Notizen wartete dort etwas, das ihr Leben schon vor ein paar Wochen für immer hätte verändern können. Wenigstens war es jetzt so weit. Was hing da wohl noch für ein Zettel am Kühlschrank? (Symbolbild) © 123RF/dallasgolden Beim Durchgehen der Zettelwirtschaft fiel der Australierin nämlich ein Lottoschein vom 24. Juni in die Hände. Wie sich herausstellte war das unscheinbare Papier satte zwei Millionen Australische Dollar (gut 1,2 Millionen Euro) wert, wie aktuell Yahoo News berichtet. "Ich möchte einfach nur, dass unsere Kinder sicher und glücklich aufwachsen, und das rückt alles ins rechte Licht", freute sich die Gewinnerin im Gespräch mit der australischen Lottogesellschaft "The Lott". "Dass wir die Hypothek abbezahlen können, ist für uns von großer Bedeutung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir einfach so die Hypothek abbezahlen können. Dafür hätten wir so lange gebraucht. Es wird eine große Erleichterung sein", schwärmte sie weiter. Kurioses US-Amerikanerin geht in Australien erstmals in Bar: Was sie dort erlebt, kann sie nicht begreifen Seit sie wisse, dass sie Millionärin sei, habe sie nicht mehr aufgehört zu schwitzen, so die Mutter. "Ich laufe durch mein Haus und denke: 'Was soll ich tun, was soll ich tun?" Lottogesellschaft gratuliert Gewinnerin Sie selbst habe den Lottoschein in der Leppington Newsagency gekauft. "Jedes Mal, wenn ich dort einkaufe, denke ich: 'Sie werden mich zu einem Gewinner machen'. Und das haben sie. Ich kann es nicht glauben." Dumm nur, dass sie wochenlang vergessen hatte, das Los zu überprüfen. Zumindest gab es kein Familienmitglied, das in der Zwischenzeit auf die Idee kam, es zu entsorgen. The Lott hat unterdessen bestätigt, dass das Geld ausbezahlt wird. Natürlich hat die Lottogesellschaft auch der Gewinnerin bereits herzlich gratuliert. Besser spät als nie...

Titelfoto: 123RF/dallasgolden