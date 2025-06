Mutter hadert mit dünnem Haar: Als sie gemaltes Bild ihrer Tochter sieht, läuft das Fass über

New Hampshire (USA) - Haarausfall ist ein Thema, das in der Mehrzahl Männer betrifft. Doch nicht wenige Frauen haben ebenfalls ein Problem damit. So auch Rachel (43) aus New Hampshire. Schon seit Jahren hat die Mutter eine sehr hohe Stirn. Besonders ihr Mittelscheitel ist recht breit. Noch extremer scheint Rachels Tochter Lily (7) der Haarausfall aufzufallen. Zumindest lässt das ein von ihr gemaltes Mama-Porträt erahnen.