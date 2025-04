Mutter japst nach Luft, als sie sieht, was ihr Sohn (1) sich in den Mund gestopft hat

Lincoln (Großbritannien) - Die meisten Eltern werden es kennen: Kleine Kinder sollte man einfach nie aus den Augen lassen, da sonst möglicherweise ein großes Unheil droht. Was allerdings ein Junge (1) aus Großbritannien angestellt hat, kann man kaum glauben: Er aß die Überreste eines Verwandten! Seine Mutter, die ihn auf frischer Tat ertappt hatte, hielt sofort die Kamera drauf.

Der kleine Koah (1) hat in einem unbeaufsichtigten Moment die Asche seines Großvaters gegessen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/fratshows

Natasha Emeny aus Lincoln war wirklich nur wenige Minute nicht im Zimmer gewesen, da sie im Obergeschoss die frische Wäsche weggeräumt hatte.

Als sie zurück ins Wohnzimmer kam, wo ihr einjähriger Sohn Koah gespielt hatte, traute sie ihren Augen kaum!

Überall im Zimmer war ein mehlartiges, weißes Pulver verstreut. Auch die Klamotten und das Gesicht des kleinen Jungen waren damit beschmiert.

Natasha wurde schnell klar, was passiert war: Koah hatte sich laut Daily Mail die Asche seines Großvaters geschnappt und sie probiert.

Eigentlich hatte die Britin die Urne mit den sterblichen Überresten ihres Vaters wohl wissend auf das oberste Regalbrett gestellt, damit ihr Kind nicht herankommt. Doch Koah hatte es an jenem Tag doch irgendwie geschafft, an die Asche zu gelangen und sie im ganzen Zimmer - und in seinem Mund - zu verteilen.