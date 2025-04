Mutter konfisziert iPads ihrer Kinder - plötzlich wird sie wegen Diebstahls verhaftet

Über sieben Stunden musste sie in einer Zelle verbringen, obwohl die Vorwürfe gegen sie haltlos waren. Ein Beamtenteam wurde sogar an die Schule der Töchter geschickt, wo man eine der beiden zu den Anschuldigungen befragte.

Für die Mutter sei es noch immer "ziemlich traumatisch", über diesen Vorfall zu reden. Doch neben dem Schock verspürt sie vor allem Fassungslosigkeit.

"Ich kann nicht verstehen, warum das in so kurzer Zeit, vielleicht in weniger als einer Stunde, passiert ist – all diese Polizeiautos und Polizeibeamten, die wegen einer völlig falschen Diebstahlsanzeige zu einer Adresse fahren", beklagt sich Brown.

Sie könne nicht glauben, wie unprofessionell sich die zuständigen Beamten verhalten hätten und bezichtigt sie obendrein der Inkompetenz.