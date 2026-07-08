Bei Gartenarbeiten auf eigenem Grundstück: Familie findet kistenweise Knochen

Braunschweig - Bei Gartenarbeiten auf einem Grundstück im niedersächsischen Braunschweig hat eine Familie Dutzende Knochen und Knochenfragmente entdeckt.

Grundstücksbesitzer Felix Chall findet immer wieder Knochen in seinem Garten. © Moritz Frankenberg/dpa

Nach Angaben des Besitzers Felix Chall fanden sich dabei unter anderem Zähne und größere Teile eines Skeletts. Unklar ist, woher die Knochen stammen.

"Wir haben vor Ostern angefangen, Beetbegrenzungssteine wegzunehmen, um den Garten schönzumachen", erzählt Chall. Mit dem ungewöhnlichen Fund habe man nicht gerechnet, gut fühle es sich aber nicht an. Relativ schnell hätten sie an die 40, 50 menschliche Knochen entdeckt.

Da habe er die Polizei gerufen, sagt Chall: "Egal wo, ob wir Beton oder Rasen weggenommen haben, überall waren Knochen versteckt." Die Spurensicherung habe kistenweise Gebeine abtransportiert.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ihre Ermittlungen zu dem bizarren Fund inzwischen eingestellt. "Das Grundstück, auf dem die Knochen gefunden worden sind, wurde offenbar in den 60er Jahren mit Friedhofserde aufgefüllt, die noch mit Knochen versetzt war", teilte Staatsanwalt Christian Wolters mit. Anhaltspunkte für Straftaten bestünden nicht.

Chall erhofft sich mehr Informationen darüber, wie die Gebeine in seinen Garten gelangt sind. Zunächst hatten er und seine Frau gedacht, dass es sich um tierische Knochen handelt - erst als der Gerichtsmediziner den menschlichen Ursprung feststellte, habe man geschluckt.

Seine Familie sei damit gut umgegangen: Man habe den Kindern erklärt, dass die Knochenreste schon sehr lange im Boden gelagert haben.