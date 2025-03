Mutter läuft rot an, was Sohn in Schule über ihre Arbeit erzählt: Doch dann dreht sich alles

USA - "Mama macht Videos in ihrem Zimmer. Aber nur, wenn ich nicht zu Hause bin." Diesen Satz plauderte Aurora McCauslands Sohn (5) vor der versammelten Klasse in seiner Vorschule aus. Seine Lehrerin nahm die Mutter später beim Abholen zur Seite, um sie mit der Aussage des Jungen zu konfrontieren. Der US-Amerikanerin stieg sofort die Schamesröte ins Gesicht. Doch am Ende war alles anders als man denken könnte.