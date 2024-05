Mutter nimmt beharrlich ab: Als sie schlank ist, profitiert sie gleich doppelt

Wie hatte sie sich da nur hineingeritten? In jedem Fall wurde Kalli Baldwin im vergangenen Jahr klar, dass es so nicht mehr weitergehen konnte.

Von Christian Norm

Cambridgeshire (England) - Wie hatte sie sich da nur hineingeritten? In jedem Fall wurde Kalli Baldwin (24) im vergangenen Jahr klar, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Die 93-Kilo-Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt gleich in mehrere Sackgassen manövriert. Heute ist davon nichts mehr übrig - Und die Engländerin aus Cambridgeshire profitiert von ihrer Verwandlung gleich doppelt.

Kalli Baldwin (24) wog früher 93 Kilogramm. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kallibaldwin Irgendwie kam am Ende alles zusammen: Baldwin hatte vor der Schwangerschaft rund 25 Kilo zugenommen. Außerdem begann sie regelmäßig zu trinken. "Rückblickend kann ich jetzt erkennen, dass ich ein Problem mit Alkohol hatte, da ich keine Nacht ohne Alkohol auskommen konnte", gab die junge Mutter diese Woche im Gespräch mit Newsweek zu.

"Dann aß ich schlechtes Essen und aß am nächsten Tag weiter Junkfood, da ich verkatert war", fügte sie hinzu. Als sie feststellte, dass sie schwanger war, hörte sie mit dem Trinken auf. Doch ihre anderen Laster wurde sie nicht los. "Ich fühlte mich mit meinem Aussehen so unwohl. Ich konnte nicht einmal ein Foto in den sozialen Medien posten, ohne es zu bearbeiten. Dann wollte ich das Haus nicht verlassen, für den Fall, dass mich jemand sieht", so die 24-Jährige. Doch wie ist sie aus diesem Teufelskreis herausgekommen?

Virales TikTok-Video zeigt Verwandlung von Kalli Baldwin