Mädchen kritzelt gesamte Kinderzimmerwand voll: Reaktion ihrer Mutter berührt so viele

Von Christian Norm

West Midlands (England) - In so einem Moment sehen viele Eltern nur noch eines: Rot! Zugegeben: Begeistert war Amelia Edwards (31) aus den West Midlands in England auch nicht gerade, als sie sah, was ihre Tochter mit der Kinderzimmerwand angestellt hatte. Doch ihre Reaktion über die vollgekritzelte Wand fiel letzten Endes so aus, dass sie heute sehr viele Menschen auf TikTok berührt.

Fotos zeigen die damals Vierjährige stolz vor ihrem Werk. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ameliajayneedwards Die entsprechende Fotoshow ging am 10. Januar viral. Darin ist unter anderem das vor Freude strahlende Mädchen zu sehen. Das letzte Foto zeigt, wie Edwards die Angelegenheit am Ende zurechtgebogen hat. Ein Teil der Kritzeleien wurde übermalt, der Rest mit einem Rahmen versehen, sodass alles wieder deutlich geplanter wirkt. Beim TikTok-Publikum kommt diese Idee sehr gut an. Mittlerweile hat die Fotoshow 1,9 Millionen Klicks und mehr als 180.000 Likes eingeheimst. "Ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment", erzählte Edwards diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Ich stand im Treppenhaus, als sie aus ihrem Zimmer stürmte und rief: 'Mama, Mama, komm und sieh mal, was ich gemacht habe!'"

Mutter freut sich vor allem über wundervolle Erinnerung