Mutter schmückt Weihnachtsbaum: Als sie zu ihrem Sohn schaut, trifft sie der Schlag
New Jersey (USA) - Da möchte man einfach nur den Weihnachtsbaum schmücken - und dann das! Gina DeSantis Orlando (33) aus New Jersey traf der Schlag, als sie sich beim Dekorieren der Tanne zu ihrem Sohn Vincent Jr. umschaute. Das Gesicht des Zweijährigen war eingedrückt, die Nase platt, die Ohren umgeklappt.
Denn der Kleine hatte sich einen großen, runden Plastikbehälter über den Kopf gezogen, in dem zuvor Weihnachtskugeln gewesen waren. Nun saß Vincent Jr. in der Falle. Denn er bekam den "Helm" nicht mehr ab.
In einem viralen TikTok-Video ist der Schreckmoment zu sehen. Obwohl sie Angst hat, filmt die Mutter die Situation, wohl wissend, dass ihr Mann Vincent (32) das Kind schon schaukeln wird.
Dennoch sagt sie panisch: "Er könnte ersticken!" Ihr Gatte will das nicht gelten lassen: "Er kann nicht ersticken, er atmet durch seine Nase", antwortet er genervt.
Doch wie soll er den Behälter vom Kopf seines Sohnes bekommen? Die Schere, die der Vater in der Hand hält, weiß er im ersten Moment nicht zu nutzen.
Virales TikTok-Video zeigt den Herzschlag-Moment
Denn als der 32-Jährige unten ansetzt, zieht er sie sofort wieder weg. Die Gefahr, seinem Sohn ins Gesicht zu schneiden, wäre bestimmt zu groß. Dann fällt der Groschen. Der US-Amerikaner versucht es einfach von oben mit dem Schneiden.
Als klar wird, dass das klappt, reagieren alle erleichtert. Vincent Jr.s Geschwister beginnen zu lachen, der Kleine macht es ihnen nach. Dann hat es sein Vater endlich geschafft, das Plastikding ist ab.
Was bleibt, ist ein großer viraler Hit. Mehrfach hat Vincents Mutter den Clip inzwischen auf TikTok gepostet. Zusammengenommen hat er seit dem 6. Dezember mehr als elf Millionen Klicks erreicht.
Trotz der Lacher im Nachhinein erzählte Gina DeSantis Orlando jetzt in einem Interview mit Newsweek, dass die Situation zu Beginn wirklich dramatisch gewesen sei: "Ich konnte nicht sofort eine Schere finden und versuchte, es abzuziehen. Aber sein ganzer Körper hob sich mit. Ich hatte Angst, dass es herunterrutschen und seinen Mund bedecken könnte, wenn ich weiter daran ziehe oder es zu viel bewege."
Zum Glück blieb ihr Mann locker. Dennoch will die Mutter den Clip auch als Warnung verstanden wissen!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/orlandomoments