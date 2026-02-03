Hobbyfotograf kauft 90 Jahre alte Kamera und macht eine erstaunliche Entdeckung

Ein unscheinbarer Fund in einem Secondhandladen entpuppte sich als echte Sensation aus der Vergangenheit.

Von Calvin Schröder

Salisbury (Großbritannien) - Ein Fund aus dem Secondhandladen sorgt für Staunen: In einer 90 Jahre alten Kamera tauchte etwas lange Vergessenes auf.

Der Film in der uralten Kamera war von 1956. (Symbolbild) © 123rf/kophoto Ein 72-jähriger Hobbyfotograf kaufte kurz vor Weihnachten für gerade einmal 10 Pfund (circa 11,60 Euro) eine alte Klappkamera aus den 1930er-Jahren, wie der Daily Express berichtet. Die uralte Kamera lag unscheinbar in einem Secondhandladen im britischen Salisbury. Doch zu Hause machte der Mann eine unglaubliche Entdeckung: In der Kamera steckte noch ein unbelichteter Film, der 70 Jahre alt war! Neugierig geworden brachte der Finder die Kamera sofort zum "Salisbury Photo Centre". Inhaber Ian Scott schaffte es tatsächlich, die Fotos zu entwickeln.

Diese Fotos waren jahrzehntelang verborgen

Eines der Fotos zeigt eine Frau vor dem weltberühmten Badrutt's Palace Hotel in St. Moritz. (Archivbild) © Giancarlo Cattaneo/KEYSTONE/dpa Auf den Schwarz-Weiß-Fotos sind Menschen beim Skifahren in den Schweizer Alpen und sogar ein Garten-Teekränzchen zu sehen. Die Aufnahmen stammen vermutlich aus den späten 1950er-Jahren. Besonders auffällig: Mehrere Skifahrer tragen nummerierte Startwesten mit dem Aufdruck "Cow & Gate". Ein Foto zeigt eine lachende Frau vor dem weltberühmten Badrutt's Palace Hotel in St. Moritz - heute eines der teuersten Hotels der Welt. "Der belichtete Film lag vielleicht 60 oder 70 Jahre lang in dieser Kamera und wartete darauf, von jemandem ausgegraben zu werden - es ist einfach unglaublich, dass die Geschichte buchstäblich dort in einem Secondhandladen stand", erklärte Scott gegenüber dem Daily Express.

