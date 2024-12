Mutter fällt Kinnlade runter, als sie sieht, was ihre Kinder für ein Spiel spielen

Dayton (Ohio) - Als sie ihre siebenjährige Tochter Mia darum bat, kurz auf ihren dreijährigen Bruder Max aufzupassen, ahnte Maggie Stevens nicht, dass ihr wenig später die Kinnlade runterfallen würde. Die zweifache Mutter aus Dayton, Ohio, hielt ihren Schrecken zumindest auf Video fest - so konnten sich immerhin die TikTok-User darüber amüsieren.

Mia (7) und Max (3) sind ein Herz und eine Seele. Umso mehr staunte Mama Maggie Stevens kürzlich, was sie für ein Spiel spielten. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/magggie.stevens

Der kuriose Clip (siehe unten) wurde am 21. November eingestellt. Darin reißt Stevens ihren Mund wortwörtlich weit auf, als sie sieht, was ihre Kleinen spielen: Sohn Max ist mit Klebeband an einen Kinderstuhl fixiert!

"Ich fragte sie, ob sie mit Max ein Spiel spielen oder etwas anderes machen könne, während ich das Abendessen zubereite, um ihn von der Küche fernzuhalten, und sie stimmte freudig zu", erklärte die US-Amerikanerin diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Im Grunde genommen hatte Mia die Idee ihrer Mutter nur wörtlich genommen. Um ihren kleinen Bruder von der Küche fernzuhalten, fixierte sie ihn ganz einfach am Stuhl.

"Ich war ehrlich gesagt schockiert, weil sie so etwas noch nie gemacht hatte", sagte Stevens dem US-Magazin. Trotzdem hatte sie auch etwas Gutes zu berichten.