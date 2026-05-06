Mutter sichtet Schulfotos ihres Sohnes: Bevor sie Bilder ihrem Mann zeigt, muss sie kräftig Luft holen

Kalifornien (USA) - Mit ihnen ist oft eine gewisse Hoffnung verbunden, die dann häufig einer Enttäuschung weicht. Die Rede ist von den Portait-Fotos des Schul-Fotografen. Viele Eltern wünschen sich ein paar schöne Erinnerungen, bekommen aber nicht selten nur ein paar krampfige Aufnahmen. Genevieve Goings (45), eine waschechte Grammy-Gewinnerin aus Kalifornien, hatte nicht allzu hohe Ansprüche, als sie den Umschlag mit den Fotos ihres Sohnes Kamari öffnete. Doch dann schlug ihre Stimmung um.

Genevieve Goings (45) reagierte auf die Schulfotos ihres Sohnes Kamari hochemotional. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/genevievegoings

"Ich habe sofort Tränen gelacht", erzählte die 45-Jährige jetzt in einem Exklusiv-Interview mit People. "Ich musste erst mal Luft holen, bevor ich sie meinem Mann zeigen konnte", fügte sie hinzu.

Der Grund: Kamari setzt auf einigen der Fotos ein extrem künstliches Grinsen auf, albert auf anderen einfach nur herum. "Ich glaube, das muss man gar nicht erklären. (...) Dieses aufgesetzte Lächeln ist einfach nur komisch", sagte seine Mutter dem US-Magazin.

Lachen können über die kuriose Foto-Serie auch viele andere. So hat Goings ein kurzes Video mit ihrem Sohn, in dem er sein augesetztes Lächeln noch einmal vorführt, kürzlich auf Instagram hochgeladen. Nicht fehlen dürfen darin natürlich die Bilder des Schulfotografen.

Das Ergebnis: 3,9 Millionen Klicks seit dem Beginn dieser Woche, dazu 165.000 Likes. Warum ihr Sohn die Aufnahmen derart "gestaltet" hat, kann sich Goings übrigens auch erklären.