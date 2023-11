Mutter staunt, was ihr Baby in der Kita trägt: Die Erklärung ihres Mannes toppt alles

New York (USA) - Vada war bereits einiges gewohnt, wenn sie ihren Sohn (7 Monate) aus der Kita abholte. Doch als die US-Amerikanerin aus New York den süßen Fratz Mitte Oktober in Empfang nahm, staunte sie trotzdem nicht schlecht. Statt ihres Babys kam nämlich eine Biene mit der Betreuerin angeflattert. Die Frage, warum der Säugling so angezogen war, konnte später Vadas Mann William beantworten. Doch seine Erklärung toppte alles.