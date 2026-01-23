Mutter staunt, was ihr Sohn am Fluss findet: Doch was dann passiert, überwältigt sie
Washington (USA) - Bereits der Fund ihres Sohnes (14) sorgte bei ihr für Staunen. Doch was Summer Levy (48) danach erlebte, überwältigte sie erst recht.
Die fünffache Mutter aus dem US-Bundesstaat Washington war vor Kurzem mal wieder mit ihrem Sohn Auven in einem abgelegenen Gebiet vor der Küste der Olympic-Halbinsel wandern, als er ihr seine Entdeckung zeigte.
Der Vierzehnjährige hielt seiner verdutzten Mutter einen gut erhaltenen Walknochen hin. "Ich arbeite in der Radiologie und bin mir sicher, dass es ein Walknochen ist", sagte Levy jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich tippe auf einen Grauwal, da diese oft küstennah fressen", fügte sie hinzu.
Natürlich musste dieses kuriose Fundstück auf einem Foto festgehalten werden. Weil sie nicht sicher waren, ob sie den Knochen mit nach Hause nehmen durften, überließen Mutter und Sohn ihn danach lieber wieder der Natur.
Doch was passierte, als Levy das Bild privat auf Instagram teilen wollte, erwischte sie unerwartet.
Beitrag wird zufällig zum viralen Hit - aber nicht auf Instagram
Das Posting ging nämlich viral - aber nicht auf Insta. "Ich wollte das Bild eigentlich nur auf Instagram posten und habe vergessen, die Option zu deaktivieren, damit es nicht auch auf Threads geteilt wird, da ich Threads eigentlich nie nutze", erklärte die 48-Jährige.
Da Threads und Instagram beide zu Meta gehören, wird dort schnell mal etwas verknüpft, was dafür nie gedacht war. Die Folge: Dadurch "bekam ich ununterbrochen Benachrichtigungen, dass der Beitrag geliked wurde", so Levy.
Zehntausende Likes hat die US-Amerikanerin inzwischen eingesammelt, dazu natürlich noch das Interview mit dem US-Magazin. Und all das nur, weil Levy einen Haken nicht gesetzt hatte.
"Ich war überwältigt, dass sich so viele Leute für das Foto interessierten", erzählte sie stolz und erklärte, dass das Posting auf Threads inzwischen fast 500.000 Aufrufe eingeheimst habe.
Titelfoto: Threads/Screenshot/summermarielevy