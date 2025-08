Mutter stockt der Atem, als sie merkt, was ihr Kind vom All-inclusive-Büfett mitgebracht hat

Shelly Larsen-McHugh bekam einen Lachanfall, als sie bemerkte, dass ihr Sohn (6) statt Traubensaft Wein vom Büfett mitgebracht hatte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/babiesandbichons

Der erste Urlaubsmorgen war gerade für Shelly Larsen-McHugh und ihre Frau angebrochen, den sie gemeinsam mit ihren Kindern Luna und Louie in einem Hotel im Ausland verbrachten. Dank ihrer All-inclusive-Buchung durfte sich die Familie am Büfett uneingeschränkt bedienen.

Der sechsjährige Louie hatte sich netterweise bereit erklärt, für die gesamte Familie etwas zu trinken zu besorgen. "Er holte sich und seiner dreijährigen Schwester Kirschsaft und fragte mich und seine andere Mama, was wir wollten", erinnert sich Shelly gegenüber Newsweek.

Die Britin fand Kirschsaft zum Frühstück zwar etwas ungewöhnlich, wollte ihren Sohn aber in seiner freundlichen Geste nicht unterbrechen. Erst als der Sechsjährige mit den Getränken am Tisch ankam und die zweifache Mutter einen Schluck nahm, merkte sie, was ihr Kind da in Wahrheit für alle - auch seine kleine Schwester - angeschleppt hatte.

"Ich habe einen Schluck genommen und bemerkte natürlich sofort, dass es Rotwein war", so Shelly. "Louie hat einen Schluck genommen und ihn offensichtlich nicht gemocht."