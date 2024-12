Mutter stockt der Atem, als sie sieht, was mit ihrem Baby passiert: Kann das jemand erklären?

Justice Tew (23, r.) wollte nur einen süßen Clip mit ihrer Tochter aufnehmen. Doch es kam anders. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/justicetew2

Das virale Video beginnt so, wie es gedacht war. Darin krabbelt das kleine Mädchen in seinem Zuhause in Idaho putzmunter zwischen seinem Spielzeug umher.

Dann folgt der mysteriöse Moment: Plötzlich hebt sich das hintere rechte Bein des Babys. Es sieht nicht so aus, als ob das Kind es aktiv nach oben streckt, sondern als ob es hochgezogen wird.

Doch es ist niemand hinter dem Mädchen, der das Bein anheben könnte. Nicht nur die Mutter der Kleinen ist seitdem verwirrt, sondern auch viele TikTok-User.

Mehr als sechs Millionen Klicks hat der kuriose Clip in weniger als einer Woche erhalten, dazu gut 300.000 Likes.

"Kann das jemand erklären?", fragt die junge Frau in der Kommentarspalte neben dem Video.