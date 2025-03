Mutter amüsiert sich mit Usern über ihr Baby: Doch nur einen Tag später trifft sie der Schlag

Texas (USA) - An diesem TikTok-Clip scheiden sich die Geister. Dabei fing vor einer Woche alles so gut an. Courtney Collins aus Texas postete das kurze Video, in dem ihre Tochter Blakely (elf Monate) in einem Vorratsschrank sitzt und an einer großen Kartoffel mümmelt. Zunächst gab es viel Gelächter, der kuriose Clip ging viral, die Kommentare waren wohlwollend. Dann die Wende: Nur einen Tag später sah die Welt ganz anders aus.