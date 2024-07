Mysteriöses Geräusch hallt durch Bahn-Station: Woher es kommt, weiß niemand

New York (USA) - In einer New Yorker U-Bahn-Station klingeln Fahrgästen seit Wochen die Ohren. Das Problem dabei: Keiner weiß, woher das nervige Lärm kommt.

Dieser Eingang führt nicht nur mitten in die U-Bahn-Station, sondern auch hinab zum schrillen Klingeln. © Screenshot/Instagram/seenoevilpizza

Wer im Stadtteil Manhattan, nahe des berühmten Central Parks an der Broadway und Eighth Avenue in den Untergrund abtaucht, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, der wird dieser Tage überrascht sein. Aus zweierlei Gründen.

Erstens: Mitten in der U-Bahn-Station werden Margherita- und Funghi-Pizzen verkauft. Zweitens: Ein lautes Geräusch, ähnlich einer Pausenklingel in der Schule, hallt unaufhörlich durch die Katakomben der Metropole.

Wie die "New York Post" berichtete, geht das schon seit Wochen so. Niemand weiß, woher genau der Lärm kommt. Mal sei er lauter zu hören, mal leiser. Je nachdem, wo man sich gerade in der Station befinden würde.

Ohrenbetäubend laut sei die Klingel allerdings direkt am Eingang der "See No Evil Pizza", dem Geschäft von Adrien Gallo zu hören. "Um ganz ehrlich zu sein, es ist wirklich seltsam", sagte der Gastronom.