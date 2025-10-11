Nach kurioser Sichtung: Diesen Namen soll der Schwarzwald-Elch tragen
Von Martin Oversohl
Oberwolfach - Der Elch im Schwarzwald könnte schon bald einen Namen tragen. Bei einer Online-Abstimmung des Landratsamts im Ortenaukreis setzte sich der Vorschlag Erwin durch.
Die Alternativen Orti, Otto und Eric fanden deutlich weniger Zuspruch bei den Nutzerinnen und Nutzern des Instagram-Accounts der Behörde.
Das Landratsamt hatte darum gebeten, einen Namen mit Bezug zum Land zu wählen. Der siegreiche Vorschlag könnte etwa an Erwin Teufel erinnern. Der 86-Jährige war von 1991 bis 2005 Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Nach der Abstimmung war die Behörde zunächst nicht für eine Bestätigung des Ergebnisses zu erreichen.
Der Elch sorgt seit einigen Tagen vor allem rund um das Kinzigtal für Aufsehen. Fachleute wie der Wildtierbeauftragte des Ortenaukreises gehen davon aus, dass das Tier aus menschlicher Haltung stammt und entweder ausgebüxt oder ausgesetzt wurde.
Titelfoto: Rosi Friske/dpa