Nach kurioser Sichtung: Diesen Namen soll der Schwarzwald-Elch tragen

Oberwolfach - Der Elch im Schwarzwald könnte schon bald einen Namen tragen. Bei einer Online-Abstimmung des Landratsamts im Ortenaukreis setzte sich der Vorschlag Erwin durch.

Eine Anwohnerin entdeckte das imposante Tier vor ihrem Haus. © Rosi Friske/dpa

Die Alternativen Orti, Otto und Eric fanden deutlich weniger Zuspruch bei den Nutzerinnen und Nutzern des Instagram-Accounts der Behörde.

Das Landratsamt hatte darum gebeten, einen Namen mit Bezug zum Land zu wählen. Der siegreiche Vorschlag könnte etwa an Erwin Teufel erinnern. Der 86-Jährige war von 1991 bis 2005 Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Nach der Abstimmung war die Behörde zunächst nicht für eine Bestätigung des Ergebnisses zu erreichen.