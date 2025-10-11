Brite verputzt XXL-Haribo-Tüte in wenigen Tagen: Mit den Folgen hat er nicht gerechnet

South Yorkshire (England) - Diese Süßigkeiten hatten einen faden Beigeschmack: Weil er sich an einer XXL-Tüte von Haribo-Leckereien überfressen hat, musste ein Brite für fast eine Woche ins Krankenhaus.

Von Haribos Cola-Fläschchen hat der Brite Nathan Rimmington (33) erstmal die Schnauze voll. © Montage: 123RF/bestpetphotos, Screenshot/Instagram/big_nath2103

Fast jeder von uns kennt sie: nächtliche Heißhunger-Attacken, die einen Gang zum Kühlschrank unvermeidlich erscheinen lassen.

Während die einen versuchen, sich zu beherrschen und ihre Lust auf süße Naschereien zu zügeln, hat sich Nathan Rimmington (33) aus South Yorkshire in England für einen ganz anderen Weg entschieden: Der 33-Jährige bestellte sich online eine Drei-Kilo-Packung von Haribos Cola-Fläschchen.

Doch anstatt sich einige Wochen lang an der XXL-Menge zu erfreuen, futterte der Brite die ganzen Süßigkeiten innerhalb von nur drei Nächten auf - und das hatte bittere Folgen: Er bekam kurze Zeit später massive Bauchschmerzen, Schüttelfrost und Schweißausbrüche, wie er nun gegenüber der "Daily Mail" verrät.

"Ich dachte zuerst, es sei vom Sonntagsbraten", erinnert sich Rimmington an den Vorfall, der sich bereits vor rund einem Jahr zugetragen haben soll.

Als die Schmerzen dann so schlimm wurden, dass er kaum noch aus dem Bett kam, ging er schließlich zum Arzt und bekam die bittere Diagnose: Der übermäßige Konsum von Zucker und Gelatine sorgte für eine akute Entzündung der Darmschleimhaut.