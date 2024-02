Nach Unfall klafft Loch in Auto: Fahrer hat geniale Idee, den Schaden zu beheben!

Dieser Unfall hatte Spuren am Auto hinterlassen. © Screenshot/X/@WYP_Steerside

Das, was die Beamten am Samstag entdeckten, hat dieses Prädikat auf alle Fälle mehr als verdient!

Bei X (vormals Twitter) postete das Steerside Enforcement Team einen ziemlich ramponierten Kleinwagen, in dessen rechter Hintertür etwas fehlte. Dort, wo eigentlich silbern lackiertes Blech hätte sein sollen, klaffte ein riesiges Loch.

Anstatt in die Werkstatt zu fahren, nahm der clevere Fahrer die Reparatur in seine eigenen Hände und kam auf eine erstaunliche Idee. Denn der Mann überklebte das Loch in der Tür einfach mit einer Bahn Blumentapete und Paketband.

Allerdings war die Konstruktion so auffällig, dass wohl kein Polizist der Welt an dem Auto ohne Kontrolle vorbeigefahren wäre.