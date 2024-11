Netz-Hype: Für dieses Produkt stellen Menschen sich in Mega-Schlange

Frankfurt am Main - Es ist scheinbar ein Phänomen der Moderne: Auf Social Media gehypte Produkte wecken das Verlangen der Gesellschaft dermaßen, dass der Drang sie sein Eigen zu nennen förmlich unerträglich wird. So oder so ähnlich ließe sich zumindest eine gewaltige Menschenansammlung vor einem Ladengeschäft in Frankfurt am Main erklären.