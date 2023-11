Neue "Attraktion" im Disneyland: Nackter sorgt für ungläubige Gesichter

Anaheim (USA) - Besucher, die am Sonntag das Disneyland in Kalifornien besuchten, bekamen eine unerwartete "Attraktion" geboten. Im Eintrittspreis enthalten war ein Nackter, der ungeniert ein Fahrgeschäft erkundete.

Der 26-Jährige ließ sich nicht beirren, als er ein Bad in einem schmalen Kanal nahm. © Screenshot/X/@KostHunter

Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich bei dem Mann um einen 26-Jährigen. FOX11 berichtete, dass der Nackte unter Einfluss von Drogen gestanden haben soll und nach seiner Verhaftung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Was davor passierte, hielten zahlreiche Besucher mit ihren Handy-Kameras fest und posteten Bilder und Videos bei X (vormals Twitter) sowie Instagram.

Darauf ist zu sehen, wie der Mann erst in Unterhose, später komplett nackt, durch das Fahrgeschäft "It's A Small World" kletterte, es sich gemütlich machte und sich zum Schluss in einem schmalen Kanal abkühlte.

Aufgrund des Vorfalls musste die beliebte Disney-Attraktion laut Gästen für eine Stunde geschlossen werden.