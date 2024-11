Neue Starbucks-Filiale bietet Ausblick auf Kommunisten-Staat!

Gimpo (Südkorea) - Was gibt's Besseres, als einen "Iced Lebkuchen Latte" von Starbucks zu schlürfen und dabei die Aussicht auf das Territorium von Diktator Kim Jong-un (40) zu genießen?

Etwa 40 Besucher warteten auf die Neueröffnung der wohl kuriosesten Starbucks-Filiale an der Grenze zu Nordkorea. © Lee Jin-Man/AP/dpa

Seit Freitag haben Kunden die Möglichkeit, genau das in der neuen Filiale des bekannten US-Kaffeeherstellers direkt an der nordkoreanischen Grenze zu tun.

Der Coffeeshop eröffnete in der südkoreanischen Stadt Gimpo auf dem militärischen Gelände eines Grenz-Observatoriums, wie die Nachrichtenagentur The Associated Press (AP) berichtete. Wer den Laden betreten möchte, muss zuvor durch eine Sicherheitskontrolle.

Drinnen angekommen, kann man bei einem Heiß- oder Kaltgetränk - von dessen Existenz die Menschen auf der anderen Seite der Grenze vermutlich nicht mal wissen - auf ein tristes und menschenleer wirkendes Bergdorf im verfeindeten Nachbarland starren - wer will, auch durch ein Fernrohr.

Dem Bericht zufolge ließen sich rund 40 Menschen diese Möglichkeit zur Eröffnung nicht entgehen.