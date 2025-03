Neuseeland kürt "hässlichsten" Meeresbewohner zum Fisch des Jahres

Anstelle von einem Skelett oder Schuppen hat der Blobfisch lediglich einen weichen Körper und schlaffe Haut. © Screenshot: facebook.com/uglyanimalsoc

Laut einem Bericht von "BBC" erreichte der hässliche Meeresbewohner in der Abstimmung einen überraschenden Stimmanteil von 1300 von 5500 Stimmen.

Im Jahr 2013 bekam der Blobfisch zum ersten Mal weltweite Aufmerksamkeit, als er zum Maskottchen der "Ugly Animal Preservation Society" (zu Deutsch: "Gesellschaft zum Erhalt hässlicher Tierarten") ausgerufen wurde. Das Tierchen mit dem geleeartigen Körperbau misst eine Körperlänge von circa 30 Zentimetern und lebt in einer Tiefe von 600 bis 1200 Metern unter dem Meeresspiegel.

Dies ist tatsächlich auch der Grund, warum der Fisch so aussieht wie ein trauriger Pudding. In den Tiefen, in denen er normalerweise zu Hause ist, herrscht ein großer Druck aufgrund der enormen Wassermassen.

Wenn der Blobfisch nun durch Angler oder andere Dinge an die Wasseroberfläche gezogen wird, verformt sich sein Körper aufgrund der plötzlichen Veränderung des Wasserdrucks.