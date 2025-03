Nicht nur riesig, sondern auch schnell fertig: Mann rennt größten Penis der Welt

Der mysteriöse Athlet mit dem Decknamen "Wanksy" kann jetzt einen Weltrekord sein Eigen nennen. (linkes Bild: Symbolbild) © Fotomontage: Henning Kaiser/dpa, Screenshot: instagram.com/w.anks.y

Wie die norwegische Zeitung "Rastavanger" berichtet, handelt es sich bei dem mysteriösen Läufer um einen Mann, der auf Instagram unter dem Decknamen "Wanksy" regelmäßig neue Penis-Zeichnungen "erläuft".

Um seine Werke für die Ewigkeit festzuhalten, nutzt er die Lauf-App "Strava", die mittels GPS nicht nur die Distanz, Dauer und Geschwindigkeit der sportlichen Aktivität festhält, sondern auch auf einer Karte die genaue Route, die man gelaufen ist.

Seit Ende des vergangenen Jahres lebt "Wanksy" sich nun schon künstlerisch auf der Lauf-App aus.

So präsentiert er immer wieder aufs neue seinen Followern die eben gelaufenen "Meisterwerke" und so auch am gestrigen Dienstag den "G.O.A.T." (Abkürzung für "Greatest of All Time" - zu Deutsch: "Der Größte aller Zeiten").

Dieser Titel kommt nicht von ungefähr, denn dieses gigantische Geschlechtsteil hat eine unglaubliche Streckenlänge von 120 Kilometern! Und auch die Zeit, die der Künstler für sein Werk brauchte, kann sich sehen lassen - für einen Kilometer benötigte der Athlet durchschnittlich unter sechs Minuten.

In einem Interview mit der Zeitung erzählte er, dass die Odyssee bereits gegen 4.30 Uhr am vergangenen Samstagmorgen startete.