114 Kilo weniger! Food-Youtuber kehrt nach Pause zurück - Fans erkennen ihn kaum wieder

Los Angeles - Was für eine Verwandlung! Lange herrschte auf seinem beliebten YouTube -Kanal Funkstille, nun meldete Nikocado Avocado (32) sich endlich bei seinen Fans zurück - und verschlug dabei allen den Atem. Der ehemals adipöse Internet-Star ist in seinen neuen Videos kaum wiederzuerkennen, verlor er doch innerhalb kurzer Zeit mehr als 100 Kilo Körpergewicht!

Nikocado Avocado (32) verlor mehr als 100 Kilo in weniger als zwei Jahren. © Montage: YouTube/Nikocado Avocado

Nicholas Perry, wie der YouTuber mit bürgerlichem Namen heißt, postete Anfang Februar das vorerst letzte Video auf seinem Hauptkanal, den rund vier Millionen User abonniert haben.

2016 hatte er angefangen, sogenannte Mok-Bang-Videos zu drehen. In diesen Formaten filmen sich Menschen dabei, wie sie überdimensionierte Portionen essen. Seitdem wuchs nicht nur die Followerschaft des in der Ukraine geborene US-Amerikaners - sondern auch sein Bauchumfang!

Nikocado Avocado klagte über gesundheitliche Probleme, seine Fans begannen, sich immer größere Sorgen um ihn zu machen. Anfang 2023 begann er schließlich, Gewicht zu verlieren. Später postete er aber Videos, in denen er vorgab, das Abnehmen wieder aufgegeben zu haben.

Alles nur eine Finte, wie sich nun herausstellte! Tatsächlich zog er seine Diät in den vergangenen knapp zwei Jahren rigoros durch. In einem am Samstag (deutscher Zeit) geposteten Video auf seinem Zweitkanal, erklärte er, dass all seine letzten Videos vorproduziert gewesen seien.

Auf seinem Hauptkanal hatte er kurz zuvor sein erstes Video seit sieben Monaten gepostet und seine Fans mit seiner verblüffenden Transformation überrascht.