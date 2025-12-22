 911

Notärztin warnt: Diese alltägliche Haushaltsaufgabe kann gefährlich werden

Eine Notärztin warnt eindringlich, dass eine scheinbar einfache Haushaltsaufgabe gefährlich werden kann.

Von Lea Schober

USA - Eine US-amerikanische Notärztin warnt eindringlich, dass eine scheinbar einfache Haushaltsaufgabe gefährlich werden kann.

Dr. Darria erklärt, wie gefährlich es sein kann, einen Schwamm zum Abwaschen von Weingläsern zu benutzen.
Wie Dr. Darria Long Gillespie, eine US-amerikanische Notärztin, auf Instagram warnt, kann das Abwaschen von Weingläsern von Hand schnell zu einem Krankenhausaufenthalt führen.

"Verwenden Sie keinen Schwamm mehr zum Abwaschen Ihrer Weingläser", beginnt Darria ihr Video.

Denn wer nach einer Feier zum Spülschwamm greift und die Hand in den Kelch eines Glases steckt, riskiert, dass das Glas zerbricht. Die scharfen Glassplitter können dabei schnell Arterien, Nerven und Sehnen verletzen, warnt die Ärztin.

Die Notfallmedizinerin erklärt, dass sie und ihre Kollegen besonders während der Feiertage jedes Jahr mit solchen Verletzungen zu tun haben.

Darria rät, zum Abwaschen der Weingläser eine Weinglasbürste zu benutzen

Darria rät, zum Abwaschen der Weingläser eine Weinglasbürste zu benutzen.
Um solche Unfälle zu vermeiden, erklärt Darria in dem Video, wie man Weingläser stattdessen sicher abwaschen sollte.

"Besorgen Sie sich eine Weinglasbürste und benutzen Sie diese immer, wenn Sie Weingläser spülen", sagt sie dabei.

"Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen für unterschiedliche Weingläser, und man kommt damit wirklich gut ran und kann sie gründlich reinigen, ohne sich die Hände zu verletzen."

In den Kommentaren zeigten sich viele überrascht vom Risiko, dass Gläser zerbrechen können, und dankten ihr für den hilfreichen Rat.

Andere berichteten, dass ihnen selbst schon Ähnliches passiert ist.

