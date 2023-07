Oma versteckt Geld in Keksdose: Als sie nach ihren Ersparnissen sehen will, fällt sie aus allen Wolken

Die Ersparnisse einer Frau aus Malaysia waren komplett von Termiten zerstört worden. © Screenshot/Facebook/Khairul Azhar

Die Frau aus dem malaysischen Kelantan wollte im nächsten Jahr nach Mekka reisen. Dafür hatte sie 30.000 Malaysische Ringgit (umgerechnet rund 5990 Euro) zusammengespart.

Das viele Geld hatte sie allerdings nicht auf ihrem Bankkonto gelagert, sondern in einer Schachtel, in der zuvor Kekse verpackt waren, versteckt.

Dass dies keine gute Idee war, musste die Großmutter jetzt schmerzlich lernen: Ihr Enkel, Khairul Azhar, postete am Montag ein Foto auf Facebook, was die Kiste samt Ersparnissen zeigt. Was sofort auffällt: Keiner der Geldscheine ist noch heile.

Wie der Malaysier berichtet, sollen Termiten sich über die Malaysischen Ringgit hergemacht und das Geld völlig zerstört haben.