Opa verliert Enkel aus den Augen - Junge (9) verschwindet beim Wandern

L'Albère (Frankreich) - Am Donnerstagnachmittag wurde in Frankreich ein neunjähriger Junge als vermisst gemeldet. Während einer Wanderung in den Bergen zwischen Pic Néoulous und Col de l'Ouillat oberhalb des Dorfes L'Albère im Département Pyrénées-Orientales verlor der Großvater seinen Enkel aus den Augen. Unglaublich, wo das Kind gefunden wurde!