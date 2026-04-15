Paar besucht Hochzeit: Als sie die anderen Gäste sehen, bemerken sie fatalen Fehler

USA - So war das sicher nicht geplant gewesen. Als Nicki Swan und ihr Partner kürzlich die Hochzeit einer Bekannten besuchten, waren die beiden eigentlich voller Freude. Doch als sie vor Ort eintrafen bemerkten sie schnell, dass etwas nicht stimmte.

Nicki Swan und ihrem Mann war dieser Auftritt sichtlich peinlich. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/nickiswan_rn (2)

Swan musste sich, als sie sich mit ihrem Mann zu den anderen Gästen gestellt hatte, nämlich eingestehen, dass sie die Einladung wohl nicht gründlich genug studiert hatte.

In einem Video, das sie seither auf TikTok gepostet hat, sieht man die beiden Turteltäubchen in der Menge sitzen und ein wenig verzweifelt in die Kamera grinsen, bevor die Linse die Gesellschaft um sich herum einfängt. Und dabei wird sofort klar: Bei dieser Hochzeit gab es anscheinend einen Dress-Code - dem weder Swan noch ihre Begleitung gefolgt sind.

Während die Frau ein helles Blümchenkleid trug, hatte sich ihr Mann für ein hellblaues Hemd mit Blumen-Design entschieden. Und damit stachen die beiden ziemlich aus der Masse.

Alle anderen Gäste waren nämlich komplett in Schwarz gekleidet.

"Wenn man die Hochzeitseinladung verliert... vergisst man auch einige Details darauf", schrieb sie seither zerknirscht in die Caption des Clips, der bereits mehr als 12,7 Millionen Mal angeklickt wurde.