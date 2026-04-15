Paar besucht Hochzeit: Als sie die anderen Gäste sehen, bemerken sie fatalen Fehler
USA - So war das sicher nicht geplant gewesen. Als Nicki Swan und ihr Partner kürzlich die Hochzeit einer Bekannten besuchten, waren die beiden eigentlich voller Freude. Doch als sie vor Ort eintrafen bemerkten sie schnell, dass etwas nicht stimmte.
Swan musste sich, als sie sich mit ihrem Mann zu den anderen Gästen gestellt hatte, nämlich eingestehen, dass sie die Einladung wohl nicht gründlich genug studiert hatte.
In einem Video, das sie seither auf TikTok gepostet hat, sieht man die beiden Turteltäubchen in der Menge sitzen und ein wenig verzweifelt in die Kamera grinsen, bevor die Linse die Gesellschaft um sich herum einfängt. Und dabei wird sofort klar: Bei dieser Hochzeit gab es anscheinend einen Dress-Code - dem weder Swan noch ihre Begleitung gefolgt sind.
Während die Frau ein helles Blümchenkleid trug, hatte sich ihr Mann für ein hellblaues Hemd mit Blumen-Design entschieden. Und damit stachen die beiden ziemlich aus der Masse.
Alle anderen Gäste waren nämlich komplett in Schwarz gekleidet.
"Wenn man die Hochzeitseinladung verliert... vergisst man auch einige Details darauf", schrieb sie seither zerknirscht in die Caption des Clips, der bereits mehr als 12,7 Millionen Mal angeklickt wurde.
Nicki Swan und ihr Partner waren eindeutig falsch gekleidet
Paar macht sich nach Fauxpas schnell aus dem Staub
"Ich wäre sofort verschwunden", schrieb ein Nutzer entsetzt in die Kommentare. Swan antwortete mit einem Update-Video und beruhigte ihre Followerschaft damit.
So haben sich ihr Mann und sie nach dem Empfang schnellstmöglich aus dem Staub gemacht.
"Wir wohnen nicht in der Nähe, aber eine großartige Freundin von mir tut es und sie hat mir ein Kleid gebracht", erklärte Swan begeistert. Und auch für ihren Schatz fand sich schnell eine Lösung: "In der Nähe gab es einen Laden und dort haben wir ein Hemd für ihn gekauft."
Somit war der Rest des Tages gerettet und Swan und ihr Liebster konnten endlich entspannen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/nickiswan_rn (2)