Paar nimmt Badezimmerspiegel ab: Kurz darauf sind beide sprachlos

Minneapolis (Minnesota, USA) - Darauf muss man erst einmal kommen! Josue und Sarah Gonzalez waren bereits seit einigen Wochen Eigentümer ihres Hauses in Minneapolis, als sie hinter dem Badezimmerspiegel einen Geheimraum entdeckten. Natürlich waren die beiden sprachlos, als sie die kleine Tür öffneten. Danach ging es auf Spurensuche.

Josue und Sarah Gonzalez haben kürzlich einen Geheimraum hinter ihrem Badezimmerspiegel entdeckt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/swayandsarahbuild

Als sich Josue Gonzalez mit Mundschutz und Taschenlampe in den engen Raum zwängte, wusste er bereits, dass es einen solchen Raum im Haus gab - nur bis dahin eben nicht, wo genau.

"Unser Nachbar hatte uns beim Hauskauf erzählt, dass es irgendwo einen geheimen Raum gäbe, und wir suchten wochenlang danach, konnten ihn aber nicht finden", erklärte der Vater eines kleinen Jungen jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Eines Tages bohrten wir ein Loch in den Dachboden über unserer Küche und sahen auf der anderen Seite etwas, das wie eine Tür aussah. Da wurde mir klar, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo in unserem Badezimmer im Obergeschoss befand", fügte Gonzalez hinzu.

Das Paar drehte direkt ein Video, als es den Raum entdeckt hatte. Der entsprechende Clip ist seit einigen Tagen auf ihrem TikTok-Account online. Auch die Vorbesitzer des Hauses haben ihn inzwischen gesehen - und den kuriosen Geheimraum kurz darauf erklärt.