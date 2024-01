Paar will neues Sofa aufbauen: Dann bemerken beide ihren peinlichen Fehler

Ohio/Kalifornien (USA) - Sie hatten sehr klare Vorstellungen von ihrer neuen Couch. Dumm nur, dass Sophie Fonte und ihr Freund dabei die wichtigste Sache vergessen hatten. Das US-Paar ist kürzlich von Ohio nach Kalifornien gezogen. Dort bemerkten beide zunächst nichts, als sie das Möbelstück in ihrem neuen Wohnzimmer aufbauen wollten. Doch nach und nach dämmerte ihnen ihr peinlicher Fehler.

Erschöpft, aber erstmal zufrieden: Das Sofa steht - füllt aber auch fast den gesamten Raum. © TikTok/Screenshot/hotdillpickle

Im Video ist zu sehen, wie Sophie und ihr Freund das Sofa am Ende fertig aufgebaut haben. Während es gerade so in den Raum passt, scheint dort nichts anderes mehr Platz zu finden. Dennoch machen es sich die zwei vorerst auf ihrer Couch gemütlich.

Von den Ratschlägen einiger User, das Sofa in irgendeiner Form zu verkleinern oder aufzuteilen, will Sophie unterdessen nichts wissen. Stattdessen meldet sie sich schon kurz nach ihrem viralen Hit mit einem Nachfolgevideo.

Darin präsentiert sie stolz, dass ihr und ihrem Partner doch noch die Quadratur des Kreises gelungen ist. Dazu musste der Fernseher direkt über dem Sofa an der Wand montiert werden. Auch steht das Möbelstück nun direkt an den bodentiefen Fenstern.

Somit wird am Ende klar: Was bei Sophie Fonte und ihrem Freund nicht passt, wird passend gemacht.