09.03.2024 09:15 1.142 Paar will sich trauen lassen, plötzlich lässt Kuh Lachtränen fließen

In Großbritannien werden Ehen auch schonmal in ungewöhnlicher Umgebung geschlossen. Ein solcher Fall macht nun in den sozialen Medien die Runde.

Von Simon Schwenk

England - War das die sprichwörtlich blöde Kuh? In Großbritannien werden Ehen auch schonmal in ungewöhnlicher Umgebung geschlossen. Ein solcher Fall macht nun in den sozialen Medien die Runde. Im Hintergrund hat sich der heimliche Stargast angeschlichen - und meldet sich sofort zu Wort. © Screenshot/Instagram/Something Borrowed Films Wenn sich Gatte und Gattin vor dem Traualtar liebevolle Blicke zuwerfen, sollte eines ohne jeden Zweifel klar sein: Hier herrschen absolute Ruhe und Respekt vor der nicht alltäglichen Situation. Wie es allerdings auch ganz anders laufen kann, davon können die frisch vermählten Eheleute Amy and Harry Millard jetzt ein Liedchen singen - oder besser gesagt muhen. Der Fairness halber muss jedoch erwähnt werden, dass eine Trauung neben einer Kuhwiese auch ein latentes Risiko für potenzielle Störfälle beinhaltet. Das Geschehen selbst ist schnell erzählt: Die große Zeremonie hat soeben begonnen und die wichtigen Fragen schienen gerade ihren Höhepunkt erreicht zu haben, als es der ins Bild spazierenden Kuh von nebenan offenbar schlichtweg zu bunt wurde! Der Wiederkäuer meldete sich mit einem lautstarken "Muuuhhhh" zu Wort. Als Kuh die große Bühne betritt, ist das noch größere Kino perfekt Die Braut kann sich nun gar nicht mehr beherrschen und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. © Screenshot/Instagram/Something Borrowed Films Das zahlreich anwesende Publikum kann sich daraufhin nicht mehr beherrschen und lacht hemmungslos drauflos. Doch auch das Pärchen selbst kann in dieser Situation alles, nur nicht ernst bleiben - und so kichern plötzlich alle Anwesenden um die Wette. Die Braut wischt sich hierbei mehrfach etwas verlegen mit der Hand übers Gesicht, ihr Zukünftiger muss sich sichtlich zusammenreißen, kann der Kuh dann aber nicht mehr widerstehen. Nur eine blieb cool! Die steht auf vier Beinen und hatte ihren Spaß, sodass nun auch endlich wieder Ruhe einkehren und die Zeremonie ohne weitere "Zwischenrufe" über die Bühne gebracht werden konnte. Da der kurze Clip, der auf Instagram schnell durch die Decke ging, nur wenige Sekunden der Hochzeit abbildete, kann das glorreiche Ende der Vermählung nur erahnt werden. Das Highlight war jedoch ohnehin der Gast, der keine offizielle Einladung zur Trauung bekommen hatte - und sie dennoch genüsslich für seine Show zu nutzen wusste ...

Titelfoto: Screenshot/Instagram/Something Borrowed Films