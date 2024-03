Passanten können es nicht fassen: Pärchen chillt in Eiswanne am Strand

Kapstadt (Südafrika) - Kuriose Szene am belebten Strand! Im fernen Kapstadt tummeln sich die Menschen bei bestem Badewetter im nun beginnenden südafrikanischen Herbst. Doch nicht jeder scheint die Abkühlung im angrenzenden Meer zu suchen.

Ein eiskaltes Wannenbad am Meer wollte sich dieses Pärchen am Strand von Kapstadt nicht nehmen lassen. © Screenshot/TikTok/waarswouter

Wer es sich am Strand mit Handtuch und Sonnenschirm gemütlich macht, will in der Regel auch mal ins kühle Nass hüpfen - oder zumindest die Füße kalt machen.

Gegen ein Eisbad im wahrsten Sinne des Wortes hatte auch ein Pärchen am Kap der Guten Hoffnung nichts einzuwenden, jedoch hat es dieses ein bisschen zu wörtlich genommen, wie ein nun auf TikTok aufgetauchter Clip beweist.

Die Protagonisten der Geschichte wollten ihre Erfrischung nämlich nicht etwa im Meer genießen, sondern in einer eigens dafür mitgebrachten Wanne.

Verwunderte Zeugen der Szene filmten den skurrilen Badeauftritt und teilten die Aufnahmen in den sozialen Medien, die daraufhin erwartungsgemäß steil viral gingen.