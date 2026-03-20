Panik, als Frau 16 Stunden nichts von Schwester hört: Dann erfährt sie die Wahrheit

Chicago (USA) - Als Ellery Shutan mehr als einen halben Tag lang nichts von ihrer Schwester hörte, ploppten in ihrem Kopf bereits Horrorszenarien auf. Der Grund für ihre Abwesenheit ließ Ellery später jedoch mit den Augen rollen.

Ellerys Sorgen waren unbegründet: Ihre Schwester hatte lediglich 16 Stunden lang geschlafen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ell.shu

Ellery und Macy stehen in engem Kontakt, es vergeht kein Tag, an dem die beiden nichts voneinander hören. Doch als Ellery ihrer Schwester am Samstagmorgen mehrere Nachrichten schrieb, blieben diese unbeantwortet.

Wie die Frau aus Chicago gegenüber Newsweek verriet, ging Ellery zunächst davon aus, dass Macy gemütlich ausschlafen würde. Doch als sie am frühen Nachmittag noch immer nichts von ihrer Schwester gehört hatte, wurde sie langsam unruhig.

Auch ihren Eltern blieb Macy einen Rückruf schuldig. Umso mehr Stunden vergingen, desto größer wurden die Sorgen. Gegen halb sechs am Abend (Ortszeit) drängte Ellerys Mutter sie dazu, zur Wohnung ihrer Schwester zu fahren.

Doch im Apartment-Block angekommen wurden die Ängste nicht weniger - im Gegenteil. Auch auf ihr energisches Klopfen hin zeigte Macy keine Reaktion. "Da habe ich dann wirklich angefangen, auszuflippen, einfach, weil ich an ihre Haustür hämmerte und sie immer noch nicht kam", so die US-Amerikanerin.