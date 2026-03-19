Kurz vor der Eheschließung: Polizei stoppt Hochzeit und schnappt sich Bräutigam

La Porte County (Indiana/USA) - Diese Verhaftung war fast filmreif: Vor zwei Tagen stürmten zwei Polizeibeamte eine Trauung und nahmen den 66-jährigen Bradley D. Armstrong noch vor dem Altar fest.

Bradley D. Armstrong (66) ist ein verurteilter Sexual- und Gewaltstraftäter. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/La Porte County Sheriff's Office

Nur wenige Minuten vor der Eheschließung platzten die Beamten des La Porte County Sheriff's Office in das Gebäude, in dem die Trauung stattfinden sollte und führten den Bräutigam vor den Augen seiner Frau ab, berichtete die Polizei via Facebook.

Die Vorwürfe gegen den 66-Jährigen wiegen schwer. "Bradley D. Armstrong, ein verurteilter und als 'sexuell gewalttätiger Straftäter' eingestufter Mann, der im Register für Sexual- und Gewaltstraftäter geführt wird, hat seinen Antrag auf eine Heiratserlaubnis gefälscht", erklärte das Team auf Social Media.

Demnach "vergaß" der festgenommene Bräutigam vor der Eheschließung, seinen Status als verurteilter Sexualstraftäter auf Lebenszeit anzugeben - ein Verbrechen in den USA.

Im Zuge der falschen Angaben wurde gegen den 66-Jährigen ein Haftbefehl erlassen. Nun hat das "La Porte County Sheriff's Office" weitere Ermittlungen aufgenommen.

Auf Facebook amüsierte sich das Polizei-Team über den Vorfall und kommentierte: "Das Leben ist eine Party, also crash sie".