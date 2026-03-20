London (England) - Als er selbst noch ein Teenager war, reiste der heute 39-jährige Klevis Disha im Jahr 2001 unter falschem Namen und falscher Herkunft nach England ein. Er erhielt die britische Staatsbürgerschaft, doch die wurde ihm entzogen, nachdem er 2021 straffällig wurde. Nach jahrelangem Prozess sollte er zurück nach Albanien abgeschoben werden, wäre da nicht die Liebe zu britischen Chicken Nuggets seines Sohnes.

Der Zehnjährige hat "Schwierigkeiten mit bestimmten Konsistenzen von Lebensmitteln". Das ist der Grund, weswegen ihm Chicken Nuggets außerhalb Englands nicht schmecken. (Symbolbild) © 123RF/liudmylachuhunova

Der zehnjährige Junge, der in Gerichtsakten ausschließlich "C." genannt wird, leidet nämlich an mehreren "Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sensorischen Problemen sowie Schwierigkeiten bei der Kommunikation von Emotionen". Das geht aus einem Bericht der britischen Online-Zeitung "Independent" hervor.

Um diese Probleme zu veranschaulichen, wurde den Geschworenen eine Akte vorgelegt, in der steht, dass der Junge eine akute Abneigung gegen "ausländische Chicken Nuggets" habe und er keine außer die britischen essen würde.

Das Gericht kam zu dem Schluss: In Anbetracht der Sensibilität des Sohnes wäre das Urteil, den Vater zurück nach Albanien abzuschieben, "unverhältnismäßig hart".

Zwar war der Staatsgewalt diese Beeinträchtigung des Sohnes nicht bekannt, jedoch konnten die Verteidiger des Angeklagten Förderpläne vorlegen, um die "emotionale Selbstständigkeit" und "sein Lesen und Schreiben" zu unterstützen.