Panne bei Misswahl: Kandidatin fallen plötzlich die Zähne aus

Bangkok - Ausgerechnet in einem Moment, wo jede Bewegung und jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, musste eine Frau in Thailand eine mehr als unangenehme Panne erleben: Während der "Miss Grand Thailand"-Wahl verlor eine der Kandidatinnen plötzlich ihre Zähne.

Kandidatin Kamolwan Chanago (18) verlor bei ihrer Rede plötzlich ihre künstliche Zahnreihe. © Bildmontage/Screenshot/X@banditmapache_

Während ihrer Rede auf der Bühne, bei der alle Scheinwerfer und Blicke auf sie gerichtet waren, lösten sich bei Kandidatin Kamolwan Chanago plötzlich ihre künstlichen Zähne.

Während andere wohl vor Scham im Boden versunken wären oder die Bühne verlassen hätten, ging die 18-Jährige ziemlich gefasst mit dem peinlichen Augenblick um:

Vor den Augen der Jury und des Publikums wandte sich Kamolwan für wenige Sekunden ab, um die Veneers an den richtigen Platz zu schieben, und drehte sich anschließend lächelnd zurück zu den Kameras.

Als wären ihr nicht gerade buchstäblich die Zähne ausgefallen, schritt sich dann selbstbewusst über den Laufsteg. Anerkennend jubelten die Zuschauer der Kandidatin, welche die Provinz Pathum Thani in Zentralthailand vertritt, zu.