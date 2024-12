Passagier flippt aus und schlägt Stewardess ins Gesicht: Polizei muss eingreifen!

Manchester (Großbritannien) - Urlaub ade: Ein betrunkener Passagier hatte auf einem Jet2-Flug für seine unfreiwillige Rückkehr an das Gate gesorgt - und steht nun vor Gericht.

Wie die New York Post berichtete, begannen die Probleme damit, als eine Stewardess den Mann aufforderte, seinen Sicherheitsgurt anzulegen. Doch dazu sei er nicht mehr in der Lage gewesen.

Der 36-jährige Lewis Howarth hatte vor dem Abflug am Flughafen Manchester in England erheblich Alkohol getrunken. Die Crew war sofort alarmierte.

Sechs Monate Haft für Lewis Howarth sind nach Ansicht des zuständigen Richters zu wenig. © Screenshot/Facebook/Lewis Howarth

In Polizeigewahrsam eskalierte die Situation weiter: Der 36-Jährige drohte, einen Beamten zu beißen, und trat einem anderen ins Gesicht. Um den Angriff abzuwehren, schlug der Polizist Howarth in den Magen.

Trotz des Vorfalls zeigte der Mann keine Reue. Am nächsten Tag flog er mit seiner Frau und seinen Kindern dennoch in die Türkei in den Urlaub.

Vergangenen Freitag sollte Lewis Howarth schließlich verurteilt werden. Obwohl er seine Taten gestand, entschied der zuständige Richter, dass der übliche Strafrahmen von bis zu sechs Monaten Haft nicht ausreichen würde.

Der Fall wurde daher an das Krongericht weitergeleitet, wo eine schwerwiegendere Strafe droht.