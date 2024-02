Passagiere reiben sich verwundert die Augen: Dieser Mann zieht alle Blicke auf sich

Fort Lauderdale (Florida) - Nackte Tatsachen am Flughafen von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida . Am Montag spazierte dort ein offenbar betrunkener Mann durch ein Terminal und zog alle Blicke auf sich.

Flugreisende wurden Anfang dieser Woche in Fort Lauderdale mit einem ungewöhnlichen Passagier konfrontiert. © Screenshot/Facebook/Fort Lauderdale-Hollywood International Airport

Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie Martin Evtimov splitterfasernackt durch den Hollywood International Airport schlenderte. Den 36-Jährigen schien es überhaupt nicht zu stören, dass er der Einzige weit und breit war, der ohne Klamotten unterwegs war.

Wie die New York Post berichtete, stellte Evtimov zuvor sein Auto vor dem Flughafen auf dem Bürgersteig ab und machte sich dann auf den Weg.

Der führte ihn zwischen Urlaubern, Geschäftsleuten und Personal hindurch zum Kontrollbereich, wo er wirres Zeug redend vergeblich versucht haben soll, eine Tür mit der Aufschrift "Eingeschränkter Zugang" zu öffnen.

An der Gepäckkontrolle angekommen war es für den Nackedei dann vorbei. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Polizisten und Sicherheitsleute den 36-Jährigen über das Gepäckband gebeugt in Gewahrsam nahmen. In ein riesiges Handtuch gehüllt wurde Evtimov abgeführt.