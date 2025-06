Peinlicher Moment vorm Altar: Was Bräutigam kurz vorm Altar mit Braut macht, löst Lachwellen aus

South Louisiana (USA) - Hochzeiten sollen im besten Fall ein unvergessliches Fest sein, von dem alle Beteiligten noch Jahre später schwärmen. Das erhöht allerdings den Druck, insbesondere auf die Gastgeber. Auch Bräutigam Walker war sichtlich nervös, als er seiner Braut Whitney Padgett Ende Mai in South Louisiana das Jawort gab. In einem viralen TikTok-Video ist zu sehen, wie er kurz vor dem Altar einen Fauxpas begeht, der seitdem für großes Gelächter sorgt.

3,4 Millionen Klicks, fast 300.000 Likes sowie unzählige Tränen lachende Emojis in der Kommentarspalte sind das Resultat. Grund genug für Newsweek , der Frau, die den Moment festgehalten hatte, noch ein paar Fragen zu stellen.

In dem kuriosen Video läuft zunächst alles wie am Schnürchen. Die Braut wird von ihrem Vater zum Altar geführt. Dort wartet Walker wie geplant, reicht seinem Schwiegervater höflich die Hand.

Erst gibt Walker seinem Schwiegervater die Hand, dann reicht er sie auch seiner verdutzten Braut. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/soiree.social

Diese Woche hat das US-Magazin mit Julie Milne gesprochen, die den Moment auf ihrem TikTok-Account verbreitet hat.

"Sie sind ein sehr süßes Paar", schwärmte sie. "Ich finde es toll, wie sie den Moment sofort weggelacht haben", fügte die TikTokerin hinzu.

Milne beobachtete noch einen weiteren Vorteil, den der süße Fauxpas mit sich brachte: "Es schien die Hochzeitsnerven etwas zu beruhigen."

So war Walkers Patzer am Ende wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren konnte. Die Lacher hatte er auf seiner Seite und die Stimmung war danach gelöster.