Verirrte Wanderer rufen Polizei wegen totem Freund: Die Wahrheit ist bitter, aber urkomisch

New York (USA) - Ein Wander-"Trip" mit peinlichen Folgen: Am vergangenen Wochenende wählten zwei Wanderer in den Adirondack High Peaks (US-Bundesstaat New York) den Notruf. Sie hatten sich nicht nur verirrt, sondern meldeten auch, dass ein Freund von ihnen verstorben sei! Alles andere, als die Wahrheit, wie sich kurze Zeit später herausstellte …