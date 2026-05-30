Polizist hält Frau wegen Handy am Steuer an: Als sie ihm ihre rechte Hand zeigt, wird es peinlich für ihn
Miami - Eine Frau wird auf einem Highway nahe Miami von der Polizei gestoppt. Der Vorwurf: Ablenkung am Steuer. Als die Beschuldigte dann das Fenster herunterfährt, wird es für den Beamten richtig peinlich.
In den sozialen Medien berichtet Kathleen "Katie" Thomas von dem unangenehmen Vorfall, der sich bereits im Februar zugetragen hatte.
In den Aufnahmen der Bodycam des Beamten hört man, wie der Polizist der im Auto sitzenden Katie vorwirft, beim Fahren abgelenkt gewesen zu sein: "Sie sind gefahren und haben dabei das Handy mit Ihrer rechten Hand gehalten", so der Beamte.
Was dann passiert, sorgt für eine heftige Wendung: Katie hebt ihren Arm und zeigt, dass ihr rechter Unterarm samt Hand amputiert ist. "Also, offensichtlich nicht", meint die US-Amerikanerin amüsiert. Doch der Polizist lässt nicht locker: "Ich habe gesehen, wie sie etwas manipuliert haben ... mit einer Hand." Er ergänzt: "Hatten Sie Ihr Handy nun in der Hand oder nicht?"
Es geht so weit, dass der Mann die Fahrerin auffordert, "die Hand zu Gott" zu heben und zu schwören, dass sie ihr Handy während der Fahrt nicht benutzt hat. Als Katie daraufhin ihren rechten Arm hebt, ist ihm das aber nicht recht und er ordnet an, dass sie doch bitte ihre andere – existierende – Hand dafür benutzen soll.
Katie bekräftigt erneut, dass sie ihr Smartphone nicht benutzt hat und wird anschließend nach ihrem Führerschein gefragt.
Frau wird Handy am Steuer vorgeworfen – in amputierter Hand
Wer denkt, der Beamte ließ nach dieser wirklich peinlichen Kontrolle von seinem Vorwurf ab, irrt: Wie Katie berichtet, erhielt sie im Nachhinein tatsächlich einen Strafzettel wegen Ablenkung am Steuer. In Florida hätte sie dafür 116 US-Dollar (umgerechnet rund 99 Euro) blechen müssen.
Mittlerweile gibt es aber gute Neuigkeiten: Der Deputy sah sein Malheur laut CBS12 endlich ein und beantragte, dass die erhobenen Vorwürfe gegen die einarmige Frau fallen gelassen werden.
Im Internet löste der Vorfall eine Welle der Empörung aus. "Ich würde gerne den Gesichtsausdruck des Richters sehen, als er oder sie mit diesem Fall belästigt wurde", merkt ein User an.
Ein anderer glaubt, dass vielleicht die Frau des besagten Polizisten ihn unter Druck gesetzt hatte, bis der endlich nachgab und den Strafzettel zurückzog.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/slightlyoff.balance